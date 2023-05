Kenya: 175.000 dollars affectés pour le Mausolée de l’ex-Président Mwai Kibaki

Le Kenya vient d’allouer 24 millions de shillings kenyans (175.438 dollars) à la construction d’un Mausolée pour l’ancien Président Mwai Kibaki, ont annoncé ce jeudi 11 mai 2023 des médias du pays. Les dépenses liées au Mausolée sont couvertes par le budget prévisionnel étatique approuvé pour l’exercice 2022/23 en cours. Il s’agit de la deuxième dépense importante de l’État en un an pour les funérailles de Kibaki.

Kibaki est décédé le 22 avril 2022 à l’âge de 90 ans, et a été enterré le 30 avril dans sa maison ancestrale d’Othaya où il a eu droit à un enterrement d’État avec les honneurs militaires.

En avril dernier, le Trésor a dépensé 260 millions de shillings (1,9 million de dollars) par le biais d’un budget supplémentaire pour financer les funérailles nationales de l’ancien Chef d’État. Une estimation budgétaire supplémentaire présentée au Parlement kenyan le 24 mai 2022 a révélé que les 260 millions de shillings avaient été débloqués le 25 avril pour faire face aux dépenses imprévues consécutives au décès du troisième Président du pays indépendant en 1962.

Le Trésor justifie cette dépense à travers l’article 223 de la Constitution, qui autorise l’État à dépenser de l’argent non approuvé par le Parlement et à demander l’approbation des législateurs dans les deux mois suivant la dépense. « Sous réserve des clauses (2) à (4), le Gouvernement national peut dépenser de l’argent qui n’a pas été affecté si – (a) le montant affecté à un but quelconque en vertu de la loi sur les crédits est insuffisant, ou s’il est nécessaire de dépenser pour un but pour lequel aucun montant n’a été affecté en vertu de cette loi. Ou (b) de l’argent a été retiré du Fonds de prévoyance », stipule en partie l’article 223 de la Constitution kenyane.