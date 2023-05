Des éleveurs abattent dix lions protégés au Kenya 

La Kenya Wildlife Service (KWS), autorité de protection de la faune au Kenya, a déploré ce dimanche 14 mai, la mort de six lions, tués par des éleveurs.

La KWS explique que ces fauves ont été abattus après avoir attaqué «11 chèvres et un chien la nuit précédente», c’est-à-dire samedi dernier, et que «malheureusement, ce n’est pas un incident isolé, car au cours de la semaine dernière, quatre autres lions ont été tués».

La Kenya Wildlife Service déplore en tout «10 lions tués dans l’écosystème d’Amboseli» en une semaine, un véritable coup dur porté aux efforts de conservation de la faune et à l’industrie du tourisme, un pilier essentiel de l’économie du Kenya.

Les habitants des réserves naturelles du Kenya se plaignent souvent contre les lions et autres carnivores qui tuent le bétail et les animaux domestiques alors que les humains et la faune se disputent l’espace et les ressources locales.

Pour remédier à cette situation, la Kenya Wildlife Service a engagé avec des membres de la communauté des discussions ayant «porté sur l’exploration des moyens de minimiser le risque de conflit homme-faune, y compris le développement de systèmes d’alerte précoce pour alerter les communautés de la présence d’animaux sauvages dans leur voisinage», indique la KWS dans un communiqué.