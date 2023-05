Football/CAN U17 en 2023: Maroc-Sénégal, affiche inédite et historique de la finale du 19 mai

Le public sportif africain et international est fixé depuis ce dimanche 14 mai, sur l’affiche de la finale de la CAN U17 abritée par l’Algérie, où la grande finale opposera le 19 mai prochain la teigneuse sélection du Maroc à l’équipe technique du Sénégal.

Les Sénégalais ont battu de solides Burkinabé 5-4 aux tirs au but au terme du temps réglementaire qui s’est soldé sur un match nul (1 à 1). Le Sénégal avait ouvert le score à la 16e minute grâce à un but d’Abdou Aziz Fall et l’équipe burkinabé a égalisé à la 83e minute.

«Toutes mes félicitations à nos Lionceaux et à leur staff pour leur brillante qualification pour la finale de la CAN U17 après un match épique. Bravo les jeunes ! Bonne chance pour la finale», a salué le Président Macky Sall, au terme de cette demi-finale. C’est la première fois que les U17 du Sénégal atteignent le stade de la finale de la CAN de leur catégorie.

Dans la seconde demi-finale, un autre match ardu a été servi par les deux autres adversaires marocain et malien. Après un score vierge de 0-0 au terme du temps réglementaire, les 22 joueurs ont dû passer par l’étape des tirs au but pour se départager.

La partie s’est terminée sur un score de 6 buts contre 5 en faveur des Lionceaux de l’Atlas qui disputeront également leur première finale dans cette catégorie des U17 vendredi prochain contre les lionceaux sénégalais.