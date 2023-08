Mondial féminin 2023: Le Maroc arrache une qualification historique pour les 8è de finale, la troisième pour l’Afrique

Le Maroc a complété ce 03 août le tableau des équipes africaines qualifiées pour les 8è de finale du Mondial féminin 2023 après la phase du premier tour.

La sélection marocaine a terminé son premier tour dans le groupe H en arrachant une victoire (1-0) devant une solide formation de la Colombie ce mercredi 3 août.

Les Marocaines qui disputent leur premier Mondial bouclent ainsi le premier tour avec 6 points en trois matchs, après une lourde défaite d’entrée de compétition face à l’Allemagne. Les Marocaines finissent ainsi à la seconde place derrière la Colombie dans cette poule H et se qualifient ainsi au prochain tour.

Anissa Lahmari a marqué à la 49è minute l’unique but de la rencontre qui fait le bonheur de tous les amateurs du football marocain. Vice-champion d’Afrique en titre, le Maroc rejoint via cette victoire l’Afrique du Sud et le Nigeria dans le lot des sélections africaines qualifiées aux 8èmes de la finale.

C’est la première fois, en neuf éditions du Mondial féminin de football, que 3 équipes africaines compostent leurs billets pour le second tour dans le même tournoi senior, ce qui constitue une prouesse historique. Seule la Zambie est donc rentrée à la maison dans le lot des ambassadeurs d’Afrique dans ce 9è Mondial féminin, au terme du 1er tour.