L’édition 1 de l’African Football League de la CAF débute le 20 octobre prochain en Tanzanie (CAF)

Projet cher à l’actuel président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, le lancement de l’édition 1 de l’African Football League (compétition de clubs devant regrouper les 8 meilleures actuelles formations en Afrique), dont le tirage au sort aura lieu le 2 septembre prochain au Caire, la capitale d’Egypte.

La compétition elle-même va débuter à partir du 20 octobre en Tanzanie et va réunir des clubs provenant de différentes sous-régions africaines à savoir : Afrique du nord, ouest et centre et le sud-est.

L’égyptien Al Ahly Football Club, Espérance Sportive de Tunis et le Wydad Athletic Club casablancais feront office de clubs d’Afrique du nord dans cette compétition.

Les autres formations sont l’Enyimba Football Club du Nigeria, Tout-Puissant Mazembe de la RDC, Mamelodi Sundowns Football Club d’Afrique du Sud, Atlético Petróleos de Luanda et Simba Sports Club de la Tanzanie.

L’ouverture solennelle de ce nouveau tournoi de la CAF est attendue en Tanzanie le 20 octobre, mais les matchs inter-clubs se joueront en aller-retour, et débuteront à l’étape des quarts de finale.

L’African Football League de la CAF durera 4 semaines, et prendra fin le 11 novembre prochain. A partir de la saison 2024-2025, cette nouvelle Coupe continentale s’élargira aux 24 meilleurs clubs d’Afrique.