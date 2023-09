Football/Disparition de Salif Kéïta: Didier Drogba et l’AS Saint-Etienne louent sa carrière exceptionnelle

Une pluie d’hommages inonde les réseaux sociaux depuis l’annonce le samedi 2 septembre de la disparition du footballeur malien Salif Kéïta. Parmi ces hommages, il y a ceux de Didier Drogba et de son club formateur.

«Salif Kéïta, une des plus grandes légendes du football africain et l’idole d’une nation (Mali) nous a quittés. Mes sincères condoléances à toute sa famille au Mali et ses proches, ainsi qu’au monde du football. Repose en Paix, la Panthère Noire», a écrit dans la soirée de ce 3 septembre Didier Y. Drogba pour honorer la mémoire de la star panafricaine.

Le club qui a révélé S. Kéïta aux yeux du monde entier, l’ASSE (AS Saint-Etienne, en France), n’a pas non plus tari d’éloges à l’endroit de l’ex terrible dribbleur et finisseur malien.

«La panthère noire s’en est allée, emportant avec elle un morceau de notre club. Salif Kéïta, nous pleurons ta disparition. En ce jour déjà noir, marqué par un hommage à Georges Bereta dans un Chaudron endeuillé, l’ASSE a eu l’immense douleur d’apprendre ta disparition. Comme son ami Georges, Salif était l’un des plus grands et le restera», a salué l’ASSE.

Didier Drogba a assuré dans le même sens qu’«il restera à l’AS Saint-Etienne comme le joueur ayant le plus marqué l’histoire du club, en y jouant 185 matches pour 140 buts inscrits en Vert, et a été désigné en 2013 ambassadeur du club à vie».

Ancien ministre malien des Sports, ex-Président de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT), Salif Kéïta a également été businessman dans son pays et formateur de jeunes talents du football.

Après l’ASSE, S. Kéïta a également joué pour Marseille, le FC Valence (Espagne), Sporting Lisbonne (au Portugal) et aux USA. Premier «Ballon d’or africain» en 1970, Salif Kéïta est décédé à 76 ans, ce 2 septembre dans une clinique privée de Bamako, des suites d’une longue maladie, selon plusieurs sources locales croisées.