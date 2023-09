La BAD va financer l’implication des jeunes dans la lutte pour le climat

La Banque Africaine de Développement (BAD) veut encourager l’engagement des jeunes en faveur du climat en finançant leurs projets et initiatives via un nouveau Fonds, dont la création a été annoncée mercredi 6 septembre, lors du premier «Sommet africain sur le climat» au Kenya.

«Nous n’avons d’autre choix que d’investir dans notre jeunesse», a souligné le Président de la BAD, Akinwumi Adesina, en annonçant la création d’un nouveau Fonds doté d’un milliard de dollars US destiné à «accélérer le financement climatique des jeunes entreprises africaines».

Cet engagement témoigne de la confiance que la BAD place en le potentiel de la grande jeunesse africaine, capable, selon elle, d’impacter significativement la lutte climatique via des solutions innovantes et adaptées aux réalités des sociétés africaines.

Lors d’un panel ce mercredi 6 septembre en marge du “Sommet africain sur le climat’’, le président de la BAD a invité «les jeunes entrepreneurs et les micros, petites et moyennes entreprises d’Afrique à soumettre des solutions innovantes et des idées commerciales susceptibles de stimuler l’adaptation et la résilience au changement climatique à travers le continent».