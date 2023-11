L’initiative mondiale Giga, qui vise à connecter toutes les écoles du monde à l’Internet d’ici 2030, a annoncé jeudi l’adhésion de douze nouveaux pays, dont six du continent africain, portant à 30 le nombre de pays où Giga est désormais opérationnelle.

Giga, fruit partagé du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Union internationale des télécommunications (UIT), fournit des solutions de connectivité de source ouverte et un soutien technique aux gouvernements, afin qu’ils parviennent à la connectivité universelle dans les écoles.

«Notre objectif d’atteindre 30 pays ne consiste pas seulement à connecter les écoles ; il s’agit de donner aux gouvernements les outils et les solutions dont ils ont besoin pour parvenir à la connectivité universelle dans les écoles», a déclaré Doreen Bogdan-Martin, la Secrétaire générale de l’UIT.

Dans ces pays concernés, les activités fondamentales de Giga sont mises en œuvre à différents stades, y compris des solutions pour la cartographie des écoles, la planification des infrastructures, le suivi de la connectivité en temps réel, le financement et l’amélioration de l’accès aux marchés et des processus d’approvisionnement.

Il est précisé que chaque pays adapte ses solutions à ses besoins. «Nous donnons à chaque pays les moyens d’adapter des solutions à ses besoins uniques, en veillant à ce qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte à l’ère numérique», a poursuivi Bogdan-Martin.

Le soutien technique de Giga dans les domaines de l’approvisionnement et du financement rapprocherait les gouvernements de leurs objectifs de connectivité. L’initiative informe avoir mobilisé plus de 1,7 milliard de dollars pour financer la connectivité des écoles dans huit pays, à travers des prêts, des fonds de service universel et recettes d’enchères publiques.

«Ces fonds sont essentiels pour connecter les écoles dans les zones les plus reculées et les plus mal desservies du monde», explique Giga qui, depuis sa création en 2019, a permis à près de 6.000 écoles et 2,3 millions d’étudiants d’être connectés à l’Internet.

Les six nouveaux pays africains ayant adhéré à Giga sont le Bénin, le Botswana, la Guinée, la Namibie, l’Afrique du Sud, et le Zimbabwe.

Au Rwanda, le projet pilote de connectivité scolaire de Giga a permis de réduire les coûts de 55% et d’augmenter le débit Internet de 400%, informe-t-on.