Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a demandé aux pays en développement de mener les efforts pour réformer les institutions et les cadres internationaux obsolètes, au troisième sommet du Groupe des 77 (G-77) et de la Chine, qui s’est ouvert dimanche à Kampala, en Ouganda, selon ONU Info.

«Il faut se rendre à l’évidence : ceux qui bénéficient le plus du système actuel de gouvernance mondiale sont peu susceptibles de mener sa réforme. C’est donc de vous que doit venir l’élan du changement», a fait part Guterres aux dirigeants de ces pays, les exhortant «instamment à continuer à faire avancer ces efforts».

Le SG a souligné les nombreux défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui, à savoir la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, la reprise économique après la pandémie de grippe aviaire, le respect des droits de l’homme et l’action en faveur du climat.

Concernant les ODD, rappelant le sommet de l’année dernière qui avait débouché sur une déclaration politique forte, Guterres a estimé que «c’est l’occasion de créer les conditions permettant aux pays de réaliser les ODD. De trouver un consensus sur les cadres permettant de relever les nouveaux défis. Et de construire un monde meilleur pour nous tous».

Le rendez-vous du G-77 à Kampala devrait être une occasion pour évoquer de profondes réformes de l’architecture financière internationale, selon lui.

Il a appelé ce groupe à «demander aux pays développés de rendre compte de la justice climatique et de mener une transition équitable et juste, fondée sur l’élimination progressive des combustibles fossiles et sur des investissements massifs dans les énergies renouvelables».

Par ailleurs, le chef de l’ONU a évoqué la nécessité des réformes pour le système international qui est actuellement «dépassé, hors du temps et hors du rythme», pour le Conseil de sécurité des Nations Unies qui aurait une composition ne reflétant plus la réalité du monde d’aujourd’hui ; et pour le système financier mondial mis en place après la Seconde Guerre mondiale.

Le Groupe des 77 est composé de plus de 130 pays sont membres ; il constitue le plus grand regroupement du Sud et représente 80% de la population de la planète.