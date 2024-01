La Cour pénale internationale (CPI) est convaincue que des crimes de guerre ont été commis au Darfour dans le contexte de la guerre qui oppose au Soudan depuis bientôt un an, l’Armée nationale aux Paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR).

«Je suis clairement convaincu, mon évaluation est claire, qu’il y a des raisons de croire qu’actuellement des crimes visés par le Statut de Rome sont commis au Darfour à la fois par les Forces armées soudanaises et par les Forces de soutien rapide et les groupes affiliés», a confié le Procureur général de la CPI, Karim Khan, ce lundi 29 janvier au Conseil de Sécurité de l’ONU.

C’est en juillet 2023 que la CPI s’est saisie du dossier soudanais. Depuis, ses enquêteurs ont collecté «un ensemble très important de documents, d’informations et de preuves pertinents pour des crimes particuliers», précise le procureur Khan.

Outre ces présumés crimes, la situation de guerre au Soudan a provoqué un important déplacement de populations et aggravé la situation humanitaire dans le pays et dans les pays voisins, notamment la Centrafrique, le Soudan du Sud et le Tchad.