Le Maroc a décroché deux médailles d’or, grâce aux exploits de Said Oubaya et de Fatima Zahra Chajai, lors du tournoi international «Karate Premier League Antalya» qui s’est tenu du 15 au 17 mars en Turquie.

Said Oubaya a décroché la médaille d’or dans la catégorie -67 kg, devant l’Italien Maresca Luca et le Japonais Kozaki Yugo, qui ont remporté, respectivement, la médaille d’argent et la médaille de bronze.

Pour sa part, Fatima Zahra Chajai a gagné la médaille d’or dans la catégorie -61 kg, pendant que la médaille d’argent a été raflée par la Belge Ajaray Maryam, et la médaille de bronze par le Kazakh Kanay Assel.

Cette compétition, tenue après le tournoi inaugural à Paris les 6-28 janvier 2024, a connu la participation de certains des meilleurs karatékas du monde. Les prochains rendez-vous de la Karate Premier League auront lieu au Caire en Egypte du 19 au 21 avril 2024 et à Casablanca au Maroc du 31 mai au 2 juin 2024.

«Nous sommes fiers de votre performance au Karaté 1 Premier League Antalya. Bravo Saïd Oubaya et Fatima Zahra Chajai !», a déclaré la Fédération Royale Marocaine de Karaté et Disciplines Associées sur sa page Facebook.