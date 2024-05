Le chanteur et compositeur américain Stevland Hardaway Morris, plus connu sous le nom d’artiste Stevie Wonder, s’est vu octroyer par le Président, Nana Akufo-Addo, la citoyenneté ghanéenne le lundi 13 mai à Accra, le jour de son 74è anniversaire.

L’auteur et musicien Afro-Américain a qualifié cette cérémonie solennelle tenue à la Jubilee House (Présidence du Ghana) de concrétisation d’un vieux rêve, au nom de sa profonde admiration pour la riche culture du Ghana.

Pour le Président Nana Akufo-Addo, le fait de conférer la citoyenneté ghanéenne à une star mondiale afro-américaine, émane de la longue tradition du panafricanisme à laquelle est profondément attaché son pays.

George Padmore, très proche de l’ex-Président ghanéen, Kwame Nkrumah, Mme Rita Marley, veuve du célèbre chanteur jamaïcain Bob Marley et l’universitaire Maya Angelou sont d’autres éminentes figures du panafricanisme qui ont fait du Ghana leur terre d’accueil en Afrique, au nom de leurs convictions profondes autour du panafricanisme. Le célèbre Américain William Edward Burghardt (W.E.B) du Bois, l’un des architectes du panafricanisme, a été même enterré en terre ghanéenne le 27 août 1963 à Accra .