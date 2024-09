Le premier Salon international de l’aviation et de l’espace 2024 d’Egypte (Egypt International Airshow 2024) a été lancé ce mardi 03 septembre dans la ville de la Nouvelle Alamein, en présence du président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi venu assister à des spectacles aériens professionnels.

Cette première édition qui se tiendra jusqu’au 05 septembre, connait la participation de nombreux experts dans les secteurs de l’aviation et de l’espace venus du monde entier, ainsi que 300 entreprises et constructeurs aéronautiques représentant plus de 100 pays et des représentants d’organisations régionales et internationales exerçant directement ou indirectement dans le domaine de l’industrie aéronautique et spatiale.

Le salon est présenté comme une plateforme qui permettra de découvrir les dernières technologies dans ces domaines, mais aussi de favoriser des contacts entre les entreprises spécialisées entre autres, dans la construction des avions et de leurs pièces de rechange ou encore dans la prestation des services et la maintenance. Parmi les activités au programme figurent des démonstrations d’avions statiques et en vol.

D’après la presse locale, la compagnie EgyptAir, transporteur officiel du Salon, a annoncé, dans sa campagne publicitaire visant la promotion de l’événement, une réduction de 15 % pour les participants sur tous ses vols en provenance des quatre coins du monde.