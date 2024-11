Autorités, supporters et une grande partie de la population béninoise sont en liesse depuis le lundi 18 novembre, suite à la qualification de haute lutte arrachée par les Guépards (surnom de l’équipe nationale du pays) dans le groupe D des qualificatifs pour la CAN de football Maroc 2025.

Scènes de liesse aussi bien dans des lieux névralgiques des grandes villes du Bénin comme sur les réseaux sociaux : ce sont les manifestations majeures de joie qu’expriment les Béninois depuis ce 18 novembre 2024, suite à la 5è qualification pour une phase finale de la CAN décrochée par leur équipe nationale.

Les Béninois ont dû arracher un match nul héroïque (0-0) face aux Libyens ce lundi 18 novembre à Tripoli, dans le cadre d’une rencontre comptant pour la 6è et dernière journée des qualificatifs pour la prochaine CAN. Nigeria et Bénin sont les équipes qualifiées dans cette poule, à l’issue de 6 journées d’éliminatoires rudement disputées.

«Bravo les Guépards pour cette qualification acquise de haute lutte. Le fruit de l’effort, du travail acharné. Comme il l’a fait durant toute cette campagne qualificative, le Gouvernement sera encore à vos côtés pour la préparation de la phase finale de la CAN 2025, avec l’assurance que vous offrirez des moments de joie et de fierté au Peuple béninois. Allez les Guépards», a réagi l’exécutif béninois, quelques minutes après la qualification décrochée par le onze national.

Le Bénin renoue ainsi avec les honneurs d’une participation à une phase finale de CAN après 2004, 2008, 2010 et 2019. En Egypte en 2019, les Guépards avaient atteint pour la première fois le stade du second tour, et avaient été éliminés en quarts de finale par le Sénégal (1-0).