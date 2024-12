La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé ce mardi 3 décembre, le programme de la cérémonie annuelle de ses Awards 2024 que le Maroc accueille pour la 2è année consécutive.

La Confédération a indiqué que les «CAF AWARDS 2024» débuteront à 18h00GMT au Palais des Congrès de Marrakech où seront décernés plusieurs Trophées individuels en récompense des diverses prestations émérites de crampons africains durant la saison 2023-2024.

Les deux Awards les plus prisés seront ceux du «Joueur et de la Joueuse de l’année». Les lauréats de ces Trophées en 2023 ont été deux Nigérians qui ne sont plus en lice pour l’édition 2024.

Pour rapprocher davantage ses Awards du grand public, la CAF a introduit une innovation dans l’édition 2024, en permettant aux fanatiques du football en Afrique de voter pour le «But de l’année».

Jusqu’au 12 décembre, ces inconditionnels auront ainsi à choisir parmi «11 buts singuliers inscrits durant les compétitions de la CAF, entre janvier et octobre 2024». La liste de ces buts a été dressée par un «panel technique de la CAF».

Ce vote populaire est opéré via une plateforme dédiée de la CAF sur son site web et ses autres canaux digitaux officiels. Ce vote va peser jusqu’à «70%» dans le choix du «But de l’année». Les 30% restants relèveront des choix des experts techniques de la CAF.