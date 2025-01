Le Bureau de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) en Afrique du Nord organise ce jeudi 16 janvier à Abidjan en Côte d’Ivoire, un atelier de lancement dans le cadre de son projet sur le renforcement du lien entre migration et développement en Afrique, indique un communiqué publié mardi sur le site de la CEA.

Le document indique que la rencontre rassemblera des représentants des ministères et autres institutions gouvernementales nationales chargés des problématiques de la migration et de la diaspora en Afrique.

Il sera question de se pencher sur les initiatives gouvernementales et produits financiers existants, les défis auxquels les investisseurs de la diaspora sont confrontés dans leur pays d’origine, et s’accorder sur un plan d’action pour tirer parti des transferts de fonds en faveur du développement national.

La CEA, qui joue un double rôle en tant qu’organisme régional de l’ONU et en tant que partie intégrante du paysage institutionnel régional en Afrique, nourrit un projet sur le « Renforcement du lien migration-développement en Afrique » qui sera mis en place dans six pays africains (Côte d’Ivoire, Comores, Egypte, Ghana, Lesotho et Tunisie) entre 2024 et 2028.

A la suite de l’atelier et de toutes les actions entreprises dans le cadre de ce projet, ajoute le communiqué, la CEA vise une meilleure compréhension du rôle et de l’importance de la contribution des diasporas au développement durable en Côte d’Ivoire, des canaux de transmission des transferts de fonds et des défis auxquels les diasporas sont confrontées sur ce plan.

L’identification des outils et politiques existants à même de faciliter l’optimisation de l’utilisation des transferts de fonds ; l’élaboration d’un plan d’action en soutien au renforcement de la contribution de la migration et des transferts de fonds au développement durable en Côte d’Ivoire ; et la facilitation de l’échange d’expériences entre pays membres dans le cadre d’une approche de coopération Sud-Sud, sont autant d’autres résultats attendus.