Le Maroc a condamné «fermement» ce jeudi, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, les attaques israéliens meurtriers contre la bande palestinienne de Gaza en violation de l’accord de cessez-le-feu. La veille de cette déclaration, Rabat a approuvé une résolution de la Ligue des Etats arabes condamnant la reprise depuis lundi dernier, des raids israéliens contre Gaza.

Le Maroc «condamne fermement» les violations répétées du cessez-le-feu par Israël, responsables de la mort de plus de 436 personnes et de plus de 500 blessés depuis lundi dernier, dans la bande de Gaza », a déclaré ce jeudi à Rabat, le chef de la diplomatie marocaine, qualifiant la situation dans la région de «dangereuse et préoccupante».

Le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a souligné que Rabat suivait de près l’escalade des actions israéliennes, qualifiées de «condamnables et contraires aux efforts» de paix, ciblant les civils palestiniens de Gaza de la Cisjordanie occupée. Il a de même rappelé que le respect du cessez-le-feu est un préalable indispensable et une condition sine qua non pour progresser vers une solution concertée entre les différentes parties.

Bourita a réitéré à cette occasion, la position officielle du Maroc en faveur d’une paix durable, en accord avec la vision du Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, comme cela a été exprimé à maintes reprises. il a en outre, rappelé que ce conflit a causé «de nombreuses victimes civiles en un an et demi» des actions «fermement condamnées» par le Royaume, après lesquelles le cessez-le-feu avait redonné «l’espoir» d’une avancée vers une solution pacifique.

Jusqu’à mercredi 19 mars, le ministère palestinien de la Santé a fait état d’au moins 49.547 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début des confrontations le 7 octobre 2023.

Dans ce contexte, Bourita a exprimé ses préoccupations face aux actions israéliennes sur le terrain, accompagnées d’une politique délibérée de famine et de blocage des aides humanitaires essentielles à la population civile palestinienne, au moment où l’armée israélienne s’apprête à mener des offensives militaires terrestres dans la bande de Gaza pour «étendre la zone de défense entre le nord et le sud» d’Israël. Et le ministre marocain de conclure qu’«aujourd’hui, nous voyons que le gouvernement israélien se rétracte et qu’il enfreint clairement ce cessez-le-feu».

La déclaration du chef de la diplomatie marocaine intervient au lendemain du vote d’une résolution du Conseil de la Ligue des États arabes lors d’une session extraordinaire au Caire (Égypte), condamnant Israël pour les violations du cessez-le-feu et le ciblage meurtrier des civils palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Le Maroc a approuvé la résolution, à travers son représentant permanent auprès de la Ligue, Mohamed Ait Ouali.