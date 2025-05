Le Représentant spécial de l’Union européenne (UE) pour le Sahel, Joâo Gomes Cravinho a exprimé, lundi, la volonté de l’UE d’adopter une nouvelle approche de coopération, plus respectueuse des réalités locales, et plus conforme aux aspirations exprimées par les peuples et les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), a annoncé un communiqué du Département burkinabé de l’Economie et des Finances.

Cravinho a été reçu en audience à Ouagadougou, par le ministre de l’Economie et des Finances du Burkina Faso, Aboubakar Nacanabo, dans le cadre d’une série d’échanges engagés par l’UE en vue de redéfinir sa coopération avec les pays du Sahel, en particulier les trois Etats membres de l’AES, Burkina, Niger et Mali, ajoute le communiqué.

Lors de cet entretien, le Représentant spécial de l’UE a salué la qualité des relations de coopération entre l’Union Européenne et le Burkina Faso, marquées par un partenariat historique et multiforme.

Pour sa part le ministre Aboubakar Nacanabo, ajoute le communiqué, s’est félicité de l’engagement constant de l’UE aux côtés du Burkina Faso, dans ses efforts de développement économique et social.

Nacanabo a, toutefois, profité de cette occasion, pour insister sur la nécessité pour l’UE de prendre en compte la souveraineté du Burkina Faso, ses priorités nationales ainsi que ses choix politiques dans la définition et la mise en œuvre des projets de coopération.

Le ministre burkinabè a également souligné l’importance d’un réexamen des modalités de mise en œuvre des conventions de coopération pour placer l’Etat burkinabè au centre de la réalisation des projets financés par l’UE, afin d’assurer une meilleure appropriation, une efficacité accrue et une redevabilité renforcée vis-à-vis des citoyens.

L’audience a permis d’établir un dialogue franc et constructif entre les deux parties, en vue d’une coopération renouvelée, plus équilibrée et fondée sur le respect mutuel, a conclu le communiqué.