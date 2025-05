L’Ambassadrice des Etats-Unis au Niger, Kathleen FitzGibbon, a officiellement présenté ses lettres de créance au Président nigérien, Abdourahamane Tiani, une étape qui, selon la mission diplomatique américaine, symbolise l’engagement commun, entre les deux pays, à renforcer leur coopération, à promouvoir les intérêts mutuels et à approfondir leurs liens.

«L’ambassade des Etats-Unis à Niamey est fière d’annoncer que l’ambassadrice Kathleen Fitz Gibbon a officiellement présenté ses lettres de créance au président Abdourahamane Tiani, marquant ainsi une étape importante dans la réaffirmation de l’engagement des États-Unis envers son partenariat avec la République du Niger », indique un communiqué publié lundi sur le site de l’ambassade.

Fitz Gibbon, citée dans le communiqué, a déclaré que « les Etats-Unis et le Niger partagent des intérêts communs qui soutiennent la sécurité de nos citoyens, la stabilité et le développement de la région du Sahel, ainsi que la croissance des échanges et des investissements bilatéraux».

La diplomate américaine a également relevé que « le Niger demeure un partenaire des Etats-Unis dans la stabilité régionale et la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest».

Elle a aussi mis en avant l’engagement des Etats-Unis qui, «à travers la coopération diplomatique, sécuritaire et culturelle, favorise la compréhension mutuelle et renforce les institutions nigériennes», soulignant que «ces efforts sont essentiels à la protection des intérêts américains et à la promotion de la paix à l’étranger».

Par ailleurs, « les Etats-Unis s’efforcent de développer leurs liens commerciaux, de renforcer le climat d’investissement et d’accroître les opportunités pour les entreprises américaines », poursuit le communiqué.

L’ambassade dit utiliser « un engagement stratégique et des programmes ciblés pour jeter les bases d’un commerce et d’une croissance économique plus forte qui profitent aux deux nations. »

Rappelons que les militaires au pouvoir au Niger avaient dénoncé, en mars 2024, l’accord de coopération militaire signé avec le gouvernement américain, ayant abouti, cinq mois plus tard, au retrait complet des troupes américaines du territoire nigérien. Les deux pays s’étaient alors félicités de leur franche collaboration autour du départ des troupes de l’armée américaine.