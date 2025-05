La sélection marocaine de football des moins de 20 ans s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), en battant ce jeudi 15 mai, l’Egypte, par 1 à 0, au stade du 30 Juin au Caire.

Le but de la victoire du onze marocain a été inscrit par Jones El-Abdellaoui, ailier droit, à la 77e minute. Les protégés Mohamed Ouahbi défieront en finale la sélection sud-africaine qui s’est qualifiée en battant le Nigeria par 1 but à zéro au stade Ismailia, grâce à un but de Tylon Christopher Smith (66è).

Les quatre demi-finalistes sont qualifiés pour la phase finale du Mondial U20 qui aura lieu du 27 septembre au 19 octobre prochains au Chili.