Le Roi du Maroc Mohammed VI a adressé ce samedi 17 mai, au 34ᵉ Sommet arabe qui se tient à Bagdad en Irak, un discours fort, dans lequel, le Souverain a appelé à un sursaut arabe collectif pour faire face aux défis géopolitiques, humanitaires et économiques du monde arabe, avec en toile de fond la tragédie palestinienne et les divisions interarabes.

Dans ce discours, dont lecture a été donnée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, le Souverain a d’abord exprimé ses remerciements au Président, Abdul Latif Jamal Rashid et au peuple irakien frère, «d’être les bienveillants hôtes de ce Sommet » et salué les «efforts inlassables qui ont été déployés afin qu’il se tienne idéalement dans un climat empreint de fraternité et de bonne entente ».

Le Roi du Maroc a ensuite pointé la situation dramatique en Palestine, notamment à Gaza et en Cisjordanie, dénonçant les violations flagrantes du droit international et exhortant la communauté internationale à réagir. Il a proposé une feuille de route en cinq points : cessation immédiate des hostilités, protection des civils, acheminement de l’aide humanitaire, soutien à l’UNRWA, et relance du plan de reconstruction sous supervision arabe et internationale.

En tant que président du Comité Al-Qods, le Roi Mohammed VI a renouvelé l’engagement du Maroc à défendre la ville sainte d’Al-Qods Acharif (Jérusalem Est) et à préserver son identité spirituelle, par l’action diplomatique et les projets menés sur le terrain via l’Agence Bayt Mal Al-Qods.

Le Souverain marocain a plaidé pour une solution politique garantissant la création d’un État palestinien sur les frontières de 1967 avec Al-Qods Est comme capitale et réaffirmé le soutien du Maroc à l’Autorité nationale palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas Abou Mazen et insisté sur l’impératif de la réconciliation inter-palestinienne.

Dans son discours, le Roi du Maroc a également abordé les tensions internes entre pays arabes, tout en insistant sur le respect de la souveraineté, la non-ingérence et le rejet des mouvements séparatistes.

Le Souverain a par ailleurs, appelé à accélérer la réforme de la Ligue arabe pour renforcer l’action commune, notamment face aux défis économiques : inflation, pénurie d’eau, changement climatique, et faible intégration économique.

Le Roi a regretté au passage, la paralysie de l’Union du Maghreb Arabe, qui constitue un frein au développement régional et appelé à une relance de la coopération maghrébine et arabe à travers des partenariats solides et durables, misant sur les énergies renouvelables, l’IA et les nouvelles technologies pour revitaliser les économies arabes.

Sur le plan diplomatique, le Roi Mohammed VI a exprimé le soutien du Maroc aux processus de paix en Libye, en Syrie – avec l’annonce de la réouverture de l’ambassade du Maroc à Damas – ainsi qu’au Yémen, au Soudan et au Liban, dans une approche fondée sur le dialogue et le respect de leurs souveraineté nationale et de leur intégrité territoriale.

En conclusion, le Roi Mohammed VI a réaffirmé l’engagement du Maroc à contribuer activement à toute dynamique favorisant l’unité, le développement et la prospérité du monde arabe.