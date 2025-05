L’équipe marocaine de la Renaissance sportive de Berkane (RSB) se trouve à un pas de de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF-2025) après avoir battu par 2 buts à zéro le Simba Sports Club de Tanzanie ce samedi 17 mai au stade municipal de Berkane, en attendant le match-retour de la finale qui aura lieu dimanche prochain à Zanzibar.

Les Oranges fortement encouragés par leurs nombreux supporters présents sur les gradins du stade archi-comble, ont fait preuve d’une bonne prestation durant les 90 minutes du match-aller, face à leurs adversaires tanzaniens qui se sont contentés de quelques contre-attaques sans un réel danger pour le portier berkani, Munir Mohamedi

Dès la huitième minute du jeu, le milieu défensif Lamine Camara ouvre le score par un excellent coup de tête à la suite d’un corner. Six minutes plus tard, l’attaquant Oussama Lamlioui double la mise en profitant d’une action collective, pour inscrire le second et dernier but de la rencontre.

En deuxième mi-temps, les coéquipiers du capitaine Issoufou Dayo ont maintenu le rythme mais ils n’ont pas pu alourdir le score comme le souhaitait leur coach pour que l’équipe puisse disputer avec un esprit décontracté, la phase retour de cette finale.

Les Oranges, qui disputent leur cinquième finale de la coupe de la CAF, sont bien déterminés à ramener dans leurs bagages, ce nouveau trophée africain après le match-retour prévu le dimanche 25 mai (16h GMT+1) au stade Amaan à Zanzibar, principal archipel de la Tanzanie.