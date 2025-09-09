Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a inauguré, ce mardi 09 septembre, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, implanté sur le Nil bleu et lancé depuis 2011.

Outre des figures nationales, plusieurs personnalités étrangères de haut niveau ont pris part à la cérémonie d’inauguration. Il s’agit, entre autres, des présidents kényan, William Ruto, djiboutien, Ismael Omar Gileh, somalien, Hassan Sheikh Mohammed, sud-soudanais, Salvakir Mayardit ; du président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, et des représentants de diverses organisations internationales.

L’Éthiopie a tenu à achever ce projet, malgré des mises en garde de ses voisins, notamment l’Egypte et le Soudan qui craignent un tarissement de leur approvisionnement principal en eau.

Avec ce mega barrage, le plus grand du continent africain, considéré comme une fierté nationale et un moteur de l’économie, les autorités d’Addis-Abeba entendent assurer leur autosuffisance en électricité, mais aussi faire de l’Ethiopie un distributeur régional d’électricité.

D’ailleurs, le président du Sud-Soudan, Salvakir Mayardit, invité d’honneur à la cérémonie, a laissé entendre que son pays prévoit de signer un nouvel accord avec l’Éthiopie pour obtenir de l’électricité, après l’achèvement de la construction du barrage de la Renaissance. Pour lui, cette infrastructure, qui « apportera la prospérité », est une « grande opportunité » pour les Sud-Soudanais.