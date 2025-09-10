La 16ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) se déroule, ce mercredi 10 septembre à Bangui, la capitale de la République centrafricaine (RCA).

Cet important événement devrait permettre d’examiner les avancées réalisées par la sous-région en matière d’intégration économique, et ce depuis la session extraordinaire qui a eu lieu à Yaoundé, au Cameroun, le 16 décembre 2024.

Un des enjeux majeurs de cette session est la passation de témoin à la présidence de la Conférence des Chefs d’État, entre le Président en exercice, le chef d’Etat centrafricain Faustin Archange Touadera, et son successeur, le Président de la République du Congo, Denis Sassou N’guesso.

La 16ème session ordinaire était précédée par la 43ème session ordinaire du Conseil des Ministres de l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC) qui a eu lieu la veille à Bangui.

Réunissant les ministres en charge de l’économie, des finances et du plan des six pays membres de la CEMAC, ce rendez-vous devait préparer la Conférence des chefs d’Etat autour d’un ordre du jour abordant les questions du renforcement de la mobilisation des ressources intérieures, de la gouvernance transparente et des grandes orientations stratégiques de l’intégration communautaire.