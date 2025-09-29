Libreville et La Havane ont paraphé ce week-end trois accords de coopération, à l’occasion d’une visite officielle de travail et d’amitié entamée, vendredi 26 septembre à Cuba, par le chef d’Etat gabonais, Clotaire Oligui Nguema, a annoncé la présidence gabonaise dimanche dans un communiqué.

Ces conventions, signées à l’issue d’un entretien en tête-à-tête entre le dirigeant gabonais et son homologue cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, concernent un accord-cadre de coopération, un accord relatif à l’exécution des sentences, et un accord dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage.

La rencontre entre les deux hommes a permis également d’aborder plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale dans des domaines stratégiques.

Dans une allocution prononcée devant l’Assemblée générale des Nations unies (New York, 23-27 septembre 2025), avant de s’envoler en direction de la Havane, le président gabonais a réaffirmé la position constante de son pays en faveur de la levée de l’embargo imposé à Cuba.

Le Président Díaz-Canel Bermúdez, « sensible à cette marque de solidarité, a exprimé sa gratitude à l’endroit de son homologue gabonais et salué la pertinence ainsi que la qualité de son discours prononcé à New York.

Durant son séjour à Cuba, Oligui Nguema a visité le groupe LABIOFAM, spécialisé dans la production de médicaments vétérinaires et humains, ainsi que d’intrants agricoles et s’est rendu au Centre Fidel Castro, haut lieu de mémoire dédié au leader historique de la Révolution cubaine, décédé le 25 novembre 2016.