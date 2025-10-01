Jean-Claude Kassi Brou le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a fourni ce mardi 30 septembre à Dakar, la capitale du Sénégal qui abrite le siège de la banque ouest-africaine, une photographie expressive du «volume des transactions en monnaie électronique entre 2014 et 2024» dans la zone UEMOA qui regroupant 8 Etats de la région.

Jean-Claude Kassi Brou a évoqué un montant en «forte hausse, passant de 260 millions de FCFA (environ 465.224 dollars) à 11 milliards de FCFA (près de 19,6 millions de dollars) entre 2014 et 2024». Une hausse qui a induit également l’augmentation du «nombre de comptes de monnaie électronique, passant de 18 millions à près de 248 millions entre 2014 et 2024», a-t-il détaillé.

La hausse significative de ces transactions électroniques est due «à la transformation digitale et à l’adoption d’un cadre réglementaire y afférent au sein de l’UEMOA», a expliqué la BCEAO à l’occasion du lancement ce mardi, de sa « Plateforme interopérable du système de paiement instantané » (PI-SPI).

«La forte progression des paiements numériques a été un puissant vecteur de l’inclusion financière qui s’est fortement améliorée pour s’établir à ce jour à près de 74%, contre moins de 15% il y a une vingtaine d’années», s’est en outre félicité le gouverneur Kassi Brou.

En dépit de cette embellie dans les paiements numériques, les services techniques de la BCEAO invitent les Etats membres de l’UEMOA à systématiser l’amélioration de l’accès des populations aux «paiements ou services numériques en favorisant l’intégration de l’interopérabilité au sein de l’écosystème financier de l’UEMOA».