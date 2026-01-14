La sélection marocaine s’est qualifiée pour la finale de la CAN 2025 de football, en battant l’équipe du Nigeria par 4 tirs au but à 2 (0-0 après prolongations), mercredi au Complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat.

La dernière fois que le Maroc s’était qualifié pour la finale de la CAN c’était en 2004 en Tunisie, avant d’être battu à Rades, par le pays hôte, par 2 buts à 1.

Dans l’autre demi-finale, disputée dans l’après-midi au Grand Stade de Tanger, la sélection sénégalaise a évincé l’Égypte sur le score de 1-0.

La finale opposera donc le Maroc au Sénégal dans un match programmé pour le dimanche 18 janvier à 20H heure locale (UTC+1), au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.