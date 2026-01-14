Le ministre pakistanais de la Défense, Muhammad Asif Khawaja qui effectue à la tête d’une délégation de haut niveau, une visite officielle de trois jours au Maroc, visant à renforcer la coopération militaire du Pakistan avec le Maroc, a été reçu ce mardi 13 janvier à Rabat, par le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdellatif Loudiyi.

Les deux parties ont signé à cette occasion, un mémorandum d’entente dans le domaine de la Défense en présence du général de corps d’armée, Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces Armées Royales et commandant la Zone Sud, ainsi que de l’Ambassadeur du Pakistan à Rabat, Syed Adil Gilani, indique un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale.

Ce mémorandum d’entente vise à renforcer la coopération entre les armées des deux pays dans divers domaines tels que la formation, l’entraînement, la cyber-sécurité, l’industrie de défense, la santé militaire, ainsi que l’échange d’expérience et d’expertise dans d’autres secteurs d’intérêt commun. Un mécanisme conjoint de suivi et de coordination des activités de coopération a également été prévu.

Les relations militaires entre Rabat et Islamabad, rappelle-t-on, ont connu un nouvel élan depuis la visite en février 2020 au Maroc, du général Qamar Javed Bajwa, chef d’État-Major de l’Armée de Terre du Pakistan et la visite en octobre 2023, du général de division, Mohamed Gadih, inspecteur des Forces Royales Air, à Islamabad, où il a été reçu par le maréchal de l’Air, Zaheer Ahmed Baber Sidhu.

Pour rappel, Rabat a récemment procédé à la nomination de son tout premier attaché militaire auprès de l’ambassade du Royaume au Pakistan, une décision qualifiée de structurante par les experts diplomatiques, confirmant l’intérêt croissant du Maroc pour le renforcement de ses partenariats stratégiques avec des pays sud-asiatiques.

D’après les observateurs, la coopération militaire entre le Maroc et le Pakistan ne se limite pas à des considérations techniques ou opérationnelles, mais elle s’inscrit dans une vision plus large, fondée sur la stabilité régionale, le respect de la souveraineté des États et la promotion de la paix par le renforcement des capacités nationales.

La visite du ministre pakistanais de la Défense au Maroc, traduit la convergence de vues des deux pays autour de valeurs communes, notamment l’attachement au multilatéralisme, au dialogue entre partenaires du Sud et à la diversification des alliances stratégiques.

Pour le Maroc, acteur reconnu de stabilité en Afrique et dans son voisinage élargi, ce rapprochement avec le Pakistan s’inscrit également, dans une logique de coopération Sud-Sud prônée le Royaume sous l’impulsion du Roi Mohammed VI.