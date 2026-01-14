Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et l’Emir de l’Etat du Koweït, Cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, se sont prononcés, mardi 13 janvier à Koweït-City, pour une coopération multisectorielle renforcée entre leurs deux pays, saluant au passage, l’excellence des relations d’amitié fraternelle historique et de coopération confiante entre les deux pays.

Le président sénégalais, Faye effectue du 12 au 14 janvier, une visite officielle au Koweït, « consacrée au renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et l’État du Koweït », précise la présidence sénégalaise.

Les deux dirigeants se seraient longuement entretenus dans « une atmosphère empreinte de solennité, de fraternité et de profonde considération mutuelle », indique la même source, ajoutant qu’ils ont convenu d’œuvrer «au raffermissement des liens privilégiés, en les hissant à un niveau stratégique plus élevé, dans des domaines clés tels que la paix et la sécurité, l’agriculture, l’énergie, les infrastructures, l’industrie et la sécurité alimentaire».

Pendant son séjour au Koweït, le Président sénégalais, Diomaye Faye a reçu tour à tour, en audience, de nombreux responsables koweitiens auprès desquels il a présenté son pays, notamment sa stabilité ainsi que ses opportunités d’investissement offertes par la Vision Sénégal 2050 et l’Agenda national de transformation.

Il s’agit entre autres, de l’Administrateur délégué de la Kuwait Investment Authority, Cheikh Saud Salem Abdulaziz Al Sabah, et du Premier vice-président du Conseil des ministres et ministre koweïtien de l’Intérieur, Youssef Al-Saoud Al-Sabah.

A l’issue de cette visite, le Chef de l’Etat sénégalais devrait prendre part à la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi, les 14 et 15 janvier, un rendez-vous international majeur dédié aux enjeux de développement durable, de transition énergétique et d’innovation.