Le Conseil malien des Chargeurs et l’Autorité des Chargeurs du Ghana ont signé mercredi, un protocole d’accord à Bamako qui pose les premiers jalons du renforcement de leur coopération dans les domaines du commerce et du transport.

Selon un communiqué de Bamako, ce document a pour objet d’établir une plateforme de coopération bilatérale, laquelle devrait améliorer l’efficacité de la chaîne de transport entre les deux pays, l’objectif étant de transformer le transport de marchandises en un levier de croissance économique mutuelle.

Pour garantir la réussite de cette collaboration, plusieurs mesures concrètes ont été prises. Il s’agit notamment d’une assistance mutuelle aux usagers et aux autres acteurs de la chaîne de transport des deux pays, d’un échange des informations pertinentes, notamment dans le domaine du commerce international.

D’autres mesures concernent la réalisation d’études et de recherches conjointes dans des domaines d’intérêt commun, ainsi qu’une garantie d’accès aux marchandises pour les transporteurs des deux pays, conformément à la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, les deux organes des chargeurs se sont accordés sur la mise en place des systèmes efficaces de suivi du transport de marchandises le long du corridor.