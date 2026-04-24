Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko a annoncé avec satisfaction, ce jeudi 23 avril, la signature, intervenue la veille, d’un accord de retrait conjoint de KOSMOS ENERGY, une entreprise leader dans l’exploration et la production de gaz en eaux profondes, et de la société pétrolière du Sénégal (PETROSEN) de la licence portant sur le bloc gazier de Cayar, dénommé YAKAAR TERANGA.

Tout en soulignant que ce contrat, qui sera formalisé par un arrêté ministériel, a été obtenu et signé sans aucune contrepartie financière pour le Sénégal, Sonko a brandi « une victoire majeure », à travers ses réseaux sociaux.

D’après Sonko, la reprise de ce bloc, le plus prometteur du bassin sédimentaire du pays à ce jour, « est l’aboutissement d’un combat de dix années et d’un engagement politique ferme » qui est de renégocier, voire recouvrer, tous les actifs qui ont été spoliés.

PETROSEN deviendra désormais le seul opérateur du gisement, puisque le Premier ministre a également fait part d’une nouvelle licence qui sera octroyée exclusivement à la société nationale pour l’exploitation de YAKAAR TERANGA.

Ousmane Sonko a, enfin, salué l’«excellent travail» accompli par le ministre de l’Énergie, des Mines et du Pétrole, Birame Souleye Diop, et le Directeur général de PETROSEN, Alioune Gueye, sans oublier l’ensemble de leurs équipes.

En décembre dernier, Birame Souleye Diop qui annonçait la nationalisation du projet gazier YAKAAR TERANGA, avait évoqué la volonté des autorités de donner à PETROSEN « l’opportunité de développer ce projet afin de répondre aux besoins domestiques en gaz, sans exclure la possibilité d’exportation». Le bloc gazier de Cayar était jusqu’ici contrôlé à 90 % par KOSMOS ENERGY ; PETROSEN détenant les 10 % restants.