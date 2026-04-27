L’Etat gabonais et la société Africa Global Logistics (AGL), ont signé une convention stratégique relative à la mise en œuvre du projet KOBE-KOBE, marquant une étape déterminante dans le développement des infrastructures nationales, a annoncé ce week-end, la présidence gabonaise dans un communiqué publié sur son site officiel.

Cet accord témoigne, selon le communiqué, de la volonté des deux parties de moderniser des infrastructures portuaires et industrielles du Gabon, dans un contexte de renforcement de la compétitivité économique et d’intégration régionale accrue.

En s’associant à AGL, acteur de référence dans la gestion des infrastructures du transport en Afrique, le Gabon mise sur une expertise de pointe pour optimiser ses chaînes d’approvisionnement, fluidifier ses échanges commerciaux et soutenir la transformation structurelle de l’économie nationale, ajoute la même source.

Le projet KOBE-KOBE s’inscrit directement dans la vision de développement portée par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema qui ambitionne de faire du Gabon le hub logistique incontournable de l’Afrique centrale.

Au-delà de la dimension technique et industrielle, le projet KOBE-KOBE se veut un «vecteur important de croissance inclusive» et porte en lui des promesses concrètes pour la population gabonaise, notamment la création massive d’emplois directs et indirects, la dynamisation du tissu entrepreneurial local, avec un soutien accru aux PME et l’amélioration des conditions de vie des populations, assure la présidence gabonaise dans son communiqué.

Le même document soutient que la signature de cette convention traduit la détermination des plus hautes autorités à doter le pays d’infrastructures modernes, performantes et adaptées aux exigences d’une économie en pleine mutation, résolument tournée vers la diversification, la souveraineté et le progrès social.

La société AGL fournit des services logistiques innovants et sur mesure aux entreprises, pour les aider à expédier, recevoir, stocker et gérer leurs marchandises à travers l’Afrique et le monde entier, lit-on sur son site.

Grâce à son expertise développée depuis de nombreuses années, AGL s’impose comme un opérateur logistique multimodal de confiance en Afrique, couvrant tous les maillons de la chaîne (portuaire, ferroviaire, logistique, maritime et aérien).