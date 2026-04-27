Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont révélé dans un communiqué publié sur Facebook, avoir abattu en plein vol, samedi 25 avril, un drone de type UAV de l’armée rwandaise au Point Zéro, dans les Hauts Plateaux de Minembwe, en territoire de Fizi dans la province du Sud-Kivu située dans l’Est du pays.

D’après le document, cet aéronef ennemi exécutait une «mission offensive» dirigée contre les positions des FARDC et les populations civiles.

L’armée a dénoncé «cette action hostile» qui constitue une «violation manifeste de l’espace aérien national, une agression caractérisée contre la RDC et une nouvelle tentative de déstabilisation dans une zone sous haute vigilance opérationnelle».

Notant que cette action n’est pas la première du genre, les forces armées congolaises soulignent que la répétition de ces actes démontre une «volonté persistante de remise en cause des engagements pris dans le cadre des initiatives de désescalade et des accords internationaux en vigueur», dont l’accord de paix conclu à Washington.

Alors que, récemment, le Gouvernement congolais et l’Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 Mars (AFC/M23), qui contrôlent des localités à l’Est de la RDC, se sont engagés à prendre plusieurs mesures visant à mettre un terme au conflit, l’armée tient pour responsables l’AFC/M23 et son soutien (de l’armée rwandaise) de toute détérioration de la situation sécuritaire dans cette zone orientale du Congo-Kinshasa.

Par ailleurs, les FARDC ont réaffirmé leur pleine capacité de surveillance, de riposte et de défense de l’intégrité territoriale nationale. Elles disent rester mobilisées pour protéger les populations, sécuriser les positions tenues et neutraliser toute menace extérieure contre la nation.