Le Conseil de Sécurité de l’ONU a adopté ce jeudi 30 avril, une résolution portant sur la prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) «pour une durée d’un an, mais avec un plafond d’effectifs réduit».

Cette nouvelle prorogation du mandat de la MINUSS qui s’étend jusqu’au 30 avril 2027, a été actée dans la «Résolution 2820» qui a recueilli le soutien de 13 des 15 membres du Conseil de Sécurité, la Chine et la Russie s’étant abstenues. Cette résolution réduit par ailleurs, «l’effectif maximal des Forces de la MINUSS de 17.000 à 12.500 personnes, tout en maintenant l’effectif maximal de sa Police à 2.101 personnes».

Moscou et Pékin ont exprimé ce 30 avril leurs regrets de la manière dont «les Etats-Unis, pays rapporteur sur le Soudan du Sud, ont traité le projet de résolution». Elles ont déclaré soutenir la «prolongation du mandat de la MINUSS, mais elles ont rejeté «la réduction de l’effectif maximal des Forces et la tentative, dans le projet de résolution, d’exercer une pression sur le gouvernement sud-soudanais». Moscou et Pékin sont proches du pouvoir en place à Juba, celui du Président Salva Kiir.

Par ailleurs, la Russie et la Chine ont demandé au Conseil de Sécurité d’envisager de «nouveaux ajustements des effectifs de la MINUSS et de ses missions, en fonction des conditions de sécurité sur le terrain et de la coopération du gouvernement de transition avec la mission».

N’Ayant accédé à son indépendance qu’en 2011, le Soudan du Sud tente de relancer son processus de réconciliation nationale en prévoyant en cette fin d’année 2026, des élections générales pour une éventuelle sortie de crise.