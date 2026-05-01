Les autorités sanitaires du Tchad ont lancé le jeudi 30 avril, une nouvelle campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite visant plus de 6 millions d’enfants âgés de 0 à 5 ans, a annoncé le gouvernement tchadien à N’Djamena, la capitale.

Cette vaste opération de santé publique qui devrait se prolonger jusqu’au 3 mai, a nécessité la mobilisation de «cadres administratifs, partenaires techniques et financiers, ainsi que des chefs communautaires», a précisé le ministre tchadien de la Santé publique et de la Prévention, Abdelmadjid Abderahim a exhorté «les responsables communautaires à une participation active » et convié «les équipes engagées à faire preuve d’abnégation et de professionnalisme pour atteindre les objectifs fixés».

Pour sa part, la représentante de l’OMS au Tchad, Anya Blanche a mis en avant à cette occasion, «les progrès accomplis par le Tchad dans l’éradication de la poliomyélite, et réaffirmé la disponibilité des bailleurs à appuyer le gouvernement» malien, assurant que «cette campagne 2026 répond aux insuffisances constatées lors des précédentes opérations».

L’extension de la couverture sanitaire du Tchad à l’échelle nationale fait partie des importants défis à relever par le pouvoir tchadien durant le mandat présidentiel entamé en mai 2024.