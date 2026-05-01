Lancement au Tchad d’une nouvelle campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite

Lancement au Tchad d’une nouvelle campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite

Les autorités sanitaires du Tchad ont lancé le jeudi 30 avril, une nouvelle campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite visant plus de 6 millions d’enfants âgés de 0 à 5 ans, a annoncé le gouvernement tchadien à N’Djamena, la capitale.

Cette vaste opération de santé publique qui devrait se prolonger jusqu’au 3 mai, a nécessité la mobilisation de «cadres administratifs, partenaires techniques et financiers, ainsi que des chefs communautaires», a précisé le ministre tchadien de la Santé publique et de la Prévention, Abdelmadjid Abderahim a exhorté «les responsables communautaires à une participation active » et convié «les équipes engagées à faire preuve d’abnégation et de professionnalisme pour atteindre les objectifs fixés».

Pour sa part, la représentante de l’OMS au Tchad, Anya Blanche a mis en avant à cette occasion, «les progrès accomplis par le Tchad dans l’éradication de la poliomyélite, et réaffirmé la disponibilité des bailleurs à appuyer le gouvernement» malien, assurant que «cette campagne 2026 répond aux insuffisances constatées lors des précédentes opérations».

L’extension de la couverture sanitaire du Tchad à l’échelle nationale fait partie des importants défis à relever par le pouvoir tchadien durant le mandat présidentiel entamé en mai 2024.

 

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