Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé, lundi 11 mai à Kampala, sur invitation de son homologue ougandais, Yoweri Museveni pour une visite en Ouganda qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de partenariat multisectoriel entre les deux pays.

Les deux chefs d’Etat ont un entretien en tête-à-tête au State House d’Entebbe de Kampala et ont ensuite présidé la cérémonie de signature de six protocoles d’accord, indique un communiqué publié sur le site de la présidence congolaise.

Il s’agit d’un ⁠Accord relatif à l’utilisation interétatique des installations et ressources de recherche et de sauvetage (SAR) en temps de paix ; d’un Mémorandum d’Entente sur l’établissement d’un cadre bilatéral visant à renforcer le commerce ; d’un Mémorandum d’Entente sur la coopération en matière d’administration publique.

Les trois autres accords concernent un Mémorandum d’Entente sur les technologies de l’information et de la communication ; un ⁠Mémorandum d’Entente entre l’Autorité des zones franches et de promotion des exportations de l’Ouganda et l’Agence Nationale de Promotion des Exportations pour le développement, la coordination et la promotion du commerce ( Anapex) ; et un ⁠Mémorandum d’Entente sur la coopération dans le développement du tourisme.

Le communiqué rappelle que ces six protocoles d’accords ont été préparés lors des travaux de la 9ème session de la Commission Permanente mixte auxquels ont pris part 15 membres de chacun des gouvernements des deux pays.

Pour Kinshasa, ce nouveau partenariat vise à « consolider l’intégration économique entre les deux États et à construire un espace de prospérité mutuelle, dans le respect strict de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chacun. »

Il constitue également, poursuit le communiqué « un levier stratégique en réponse aux aspirations de deux peuples dont le destin est lié par l’histoire, la géographie et la culture. »

Tshisekedi devrait prendr part ce mardi 12 mai, à la cérémonie d’investiture du président ougandais, Yoweri Museven. Réélu lors de l’élection présidentielle du 15 janvier 2026, Museveni, âgé de 81 ans, entame son septième mandat à la tête du pays. Plusieurs dirigeants du continent sont attendus à cet évènement.