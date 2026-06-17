Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a nommé ce mardi 16 juin, via un décret, Abdoul Madjib Gueye au poste de premier Président de la Cour des comptes succédant ainsi à Mamadou Faye, admis à la retraite.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre des changements en cours dans le pays depuis mars 2024, et traduit selon disruptions précisant que «cette nomination traduit selon le Président Diomaye Faye, «la volonté de renforcer les institutions, de promouvoir la transparence dans la gestion publique et de consolider l’État de droit». Le Chef de l’Etat sénégalais a signé ce décret en tant que «Président du Conseil Supérieur de la Cour des Comptes», comme le mentionne la Constitution du pays.

Avant sa désignation à la tête de la Cour des Comptes, Abdoul Madjib Gueye était Conseiller Maître de classe exceptionnelle, Président de la Chambre des Entreprises publiques.

A l’image de la plupart des Etats francophones d’Afrique, la Cour des Comptes du Sénégal a une centralité dans l’architecture institutionnelle de lutte contre le détournement des deniers publics dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Le nouvel exécutif sénégalais se prépare à soumettre son programme d’action gouvernementale à l’Assemblée nationale dominée par l’aile dure du PASTEF pilotée par l’ex-Premier ministre Ousmane Sonko.