La 8e édition du Marrakech Airshow a débuté officiellement ce mercredi 7 octobre, à la base aérienne des Forces Armées Royales (FAR) à Marrakech, réunissant près de 200 exposants issus de 27 pays autour des enjeux de l’aéronautique, de la défense et de l’espace.

Prévu jusqu’au 10 octobre, ce salon international de l’aéronautique est organisé par l’Association des Salons du Spatial, de l’Aéronautique et de la Défense (ASSAD), en partenariat avec le ministère marecain de l’Industrie et du Commerce, le ministère du Transport et de la Logistique, l’Administration de la Défense Nationale, les Forces Armées Royales et la Gendarmerie Royale.

La cérémonie inaugurale s’est déroulée en présence notamment du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, ainsi que de plusieurs responsables civils et militaires marocains et étrangers.

Cette édition se distingue par une participation internationale de haut niveau, avec la présence de ministres, de chefs d’état-major et de hauts responsables civils et militaires. L’Etat des Émirats Arabes Unis, partenaire stratégique du salon, a brillé par sa présence, à travers une importante délégation officielle et une forte présence d’acteurs émiratis de l’aéronautique et de la défense.

Dans son intervention, Abdeltif Loudyi a souligné le rôle stratégique désormais joué par les secteurs aéronautique et spatial dans le développement des capacités industrielles du Royaume. Il a notamment mis en avant les progrès réalisés par le Maroc et son ambition de devenir un pôle mondial dans la fabrication et la maintenance des aéronefs, tout en poursuivant le développement de ses infrastructures aéroportuaires.

Cette dynamique vise également à renforcer l’intégration du Maroc dans les chaînes mondiales de production et à consolider son attractivité auprès de grands groupes internationaux, dont Boeing, Airbus et Pratt & Whitney. Le ministre a par ailleurs rappelé les efforts déployés pour faire émerger une industrie nationale de défense.

De son côté, le président de l’ASSAD, Taoufiq Moucharraf, a estimé que le Maroc a réussi, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, à construire une industrie aéronautique compétitive et intégrée.

Le salon réunit plusieurs acteurs majeurs du secteur, dont entre autres, Lockheed Martin, L3Harris Technologies, Airbus, Boeing, Safran, Thales, Embraer, RTX Corporation, IAI, Elbit Systems, Tata Advanced Systems et Harmattan AI en plus de plusieurs entreprises marocaines.

Cette 8e édition met enfin en avant les avancées de l’industrie aéronautique nationale, à travers une exposition statique, des démonstrations en vol et un programme consacré aux technologies de dernière génération. Des panels stratégiques, des rencontres professionnelles et des échanges de haut niveau sont au menu de cette 8e édition du Marrakech Airshow, faisant de la ville ocre un rendez-vous majeur pour les acteurs de l’aéronautique, de la défense et de l’espace marocains et étrangers.