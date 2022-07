RDC : Le procès de l’ex-Premier ministre Mponyo renvoyé devant la Cour constitutionnelle

Mis en cause dans une affaire de détournement de fonds publics, l’ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo (RDC), Augustin Matata Ponyo, va à nouveau comparaitre devant la Cour constitutionnelle pour être fixé sur son sort.

Cette Cour constitutionnelle avait pourtant invoqué son incompétence pour juger un ancien Premier ministre. Le dossier était entre les mains des juges de la Cour de cassation, compétente pour juger les parlementaires, M. Ponya étant également sénateur.

Dans un arrêt rendu le 22 juillet dernier, la Cour de cassation a sursis à statuer sur cette cause et l’a renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre en fonction, selon la loi en RDC.

Augustin Matata Ponyo est poursuivi pour un délit financier et de détournement de fonds publics, en complicité avec Patrice Kitebi, ancien ministre délégué aux Finances au moment des faits, et un Sud-africain, Grobler Christo, gérant d’une société sud-africaine.

L’Inspection générale des Finances (IGF) les accuse d’avoir détourné 205 millions de dollars sur les 285 millions décaissés par le Trésor public pour le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, un projet pilote à 250 kilomètres au sud-est de la capitale, Kinshasa.