Le Sénégal s’engage dans un projet d’usage du numérique pour promouvoir l’alphabétisation

Le ministre sénégalais de l’Education, Mamadou Tall, a évoqué, jeudi, à Diamniadio, les contours du projet de mise en œuvre d’une nouvelle forme d’alphabétisation basée sur l’utilisation d’outils et de supports numériques, à l’occasion du lancement officiel de la 47e Semaine de l’alphabétisation.

Mamadou Tall a indiqué que des classes numériques allaient prochainement être ouvertes en plus du développement d’une stratégie d’initiation et de développement d’un programme d’éducation parentale. Il a également annoncé les formations en écriture, lecture en braille et pédagogie spécialisée de facilitateurs et d’agents de la Direction de l’alphabétisation et des langues nationale (DALN).

La Semaine nationale de l’alphabétisation mettra l’accent, cette année, sur les défis et les opportunités liés à la promotion de l’alphabétisation par le numérique pour un développement inclusif et durable.

«Conscient des enjeux, le Sénégal a consacré l’axe 2 du Plan Sénégal Emergent (PSE) au développement humain. L’objectif poursuivi est d’élargir l’accès aux services sociaux de base et à la couverture sociale, d’améliorer significativement les conditions de vie des populations et de mener une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales», a déclaré le ministre de l’Education nationale.

Le président de la Coalition nationale éducation pour tous (CNEPT), Silèye Gorbal Sy a relevé que le moment était venu «d’inclure l’alphabétisation scientifique dans les programmes». Il a invité les autorités à «promouvoir un enseignement inclusif de qualité et l’apprentissage tout au long de la vie adopté par l’Objectif de développement 4». La semaine nationale de l’Alphabétisation 2022 a pour thème «la diversification et la transformation des espaces d’apprentissage face aux défis liés au développement du capital humain».