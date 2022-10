Africom-Niger : Cinq ans après le drame de Tongo Tongo, les USA honorent la mémoire des vaillants hommes tombés dans l’embuscade

L’Ambassade des Etats-Unis au Niger a commémoré ce 4 octobre 2022 le cinquième anniversaire de l’embuscade près de Tongo Tongo (région de Tillabéri, dans le sud-ouest du Niger, à 174 km au nord de la capitale Niamey) qui a couté la vie à huit soldats dont quatre Nigériens et quatre Américains, une commémoration qui s’inscrit dans le cadre de la coopération anti-djihadiste liant ces deux Etats au cœur du Sahel.

«A l’occasion du cinquième anniversaire de l’embuscade près de Tongo Tongo, au Niger, qui a coûté la vie à quatre soldats nigériens et quatre soldats américains, l’ambassade des Etats-Unis à Niamey honore leur mémoire et exprime sa plus profonde sympathie à leurs familles, amis et communautés», indique la mission diplomatique américaine au Niger.

«Les Etats-Unis restent engagés à soutenir et à former les Forces de sécurité et de défense du Niger à travers notre partenariat de sécurité qui est basé sur des objectifs stratégiques communs et des valeurs partagées», s’est encore engagée Washington.

Une nouvelle campagne publicitaire visant à obtenir des informations permettant «de traduire en justice les responsables de l’embuscade de Tongo Tongo» sera lancée incessamment, a aussi révélé la chancellerie américaine au Niger.

Une campagne qui sera matérialisée à travers des panneaux d’affichage placés autour de Niamey et de la région de Tillabéry avec comme messages phares : «Le programme Rewards for Justice du Gouvernement américain offre une récompense pouvant atteindre 5 millions de dollars (3,4 milliards de CFA)».

Les USA constituent au Sahel via leurs drones ‘Reaper’ un appui stratégique et décisif dans la lutte internationale anti-terroriste. Washington dispose d’une base au Niger et appuie ce pays en matière de formation géostratégique.