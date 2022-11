COP27: Cinq pays d’Afrique australe vont participer à un Programme d’investissement climatique

Cinq pays d’Afrique australe ont été sélectionnés pour faire partie des premiers pays qui bénéficieront du nouveau programme d’investissement «Nature, population et climat» (NPC), a indiqué lundi dans un communiqué, le Fonds d’investissement climatique (FIC).

La Zambie, le Malawi, le Mozambique, la Namibie et la Tanzanie ont présenté conjointement leur lettre d’intérêt pour participer à ce programme d’investissement visant à préserver l’intégrité environnementale du bassin du Zambèze.

Le Fonds d’investissement climatique a annoncé lors de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 27) que les cinq pays d’Afrique australe ont été sélectionnés comme les premiers pays à participer au programme NPC, avec la République dominicaine, l’Égypte, les Fidji et le Kenya.

Les cinq pays, qui font partie de la région du bassin du fleuve Zambèze, ont présenté une vision commune pour préserver l’intégrité environnementale du plus grand bassin du Zambèze, l’objectif étant de maintenir des services éco-systémiques précieux qui soutiennent la sécurité alimentaire et le développement économique, et renforcent la résilience au changement climatique.

Grâce au programme d’investissement de la NPC, au moins 20.000 agriculteurs seront formés à l’agriculture de conservation et 30.000 hectares de zones humides seront préservés.

Selon le FIC, à l’heure actuelle, les pays contributeurs ont promis 350 millions de dollars au programme «Nature, population et climat» pour piloter des solutions climatiques basées sur la nature dans les pays en développement.

L’objectif de ce programme est d’aider le premier groupe de pays participants, après avoir présenté des plans d’investissement, à relever certains de leurs défis climatiques les plus urgents.

Le fleuve Zambèze coule de la Zambie au Mozambique et à l’Océan Indien, traversant sept pays et fournissant l’un des plus grands bassins versants d’eau en Afrique.