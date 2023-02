La Côte d’Ivoire rouvre ses frontières terrestres fermées depuis mars 2020 

La Côte d’Ivoire a rouvert ce jeudi ses frontières terrestres, fermées depuis mars 2020 et le début de la pandémie de la Covid-19, a annoncé ce mercredi 15 février, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l’issue du Conseil des ministres.

«Le Conseil a adopté un décret portant ouverture des frontières terrestres de la Côte d’Ivoire», a annoncé Amadou Coulibaly, précisant que celles-ci seraient rouvertes ce jeudi 16 février «à minuit».

La Côte d’Ivoire avait fermé ses frontières terrestres, maritimes et aériennes le 22 mars 2020, au moment où le monde entier se barricadait face à la pandémie du coronavirus. Si les frontières maritimes et aériennes ont rouvert au bout de quelques mois, les frontières terrestres sont restées fermées jusqu’à cette date.

«Nous maîtrisons aujourd’hui les voies de transit clandestin, nous invitons tous les voyageurs à passer désormais par les voies de passage officielles», a souligné Coulibaly. La Côte d’Ivoire partage ses frontières avec le Liberia, la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana.

Le mois dernier, le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, s’était réjoui des «excellents résultats enregistrés dans la lutte contre la Covid-19 depuis 2020» et avait annoncé la levée progressive des mesures restrictives prévues dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

En mars 2022, le gouvernement ivoirien avait décidé que le port du masque et le test PCR et antigénique ne sont plus obligatoires. La vaccination est élargie aux adolescents à partir de 12 ans.

Cette décision avait été prise «après examen des travaux du Comité d’experts» qui souligne la faible circulation du virus et l’absence de cas de nouveaux variants dans le pays. La Côte d’Ivoire a été relativement épargnée par la pandémie de la Covid-19, avec environ 800 morts, selon les chiffres officiels.