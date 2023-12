L’ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire a dressé ce mardi 19 décembre 2023 le bilan de l’appui qu’a apporté en 2023 Washington à la lutte contre la prévalence du VIH/SIDA dans ce pays ouest-africain.

«En 2023, les USA ont investi plus de 105 millions de dollars en Côte d’Ivoire pour améliorer sa réponse nationale au VIH/SIDA. Cet investissement a conduit à des réalisations», s’est félicitée la représentation diplomatique américaine.

Au titre de ces réalisations, «1,2 million de personnes ont été testées pour le VIH, plus de 300.000 personnes ont commencé une thérapie antirétrovirale, plus de 74.000 filles et jeunes femmes ont reçu des services de prévention du VIH et plus de 237.000 orphelins et enfants vulnérables ont bénéficié de services de soutien», a encore détaillé cette Ambassade qui travaille en étroite relation avec le ministère ivoirien de la Santé.

La Côte d’Ivoire a longtemps figuré au rang des Etats ouest-africains les plus rudement touchés par le VIH/SIDA. Les efforts concertés de l’Etat ivoirien et de ses partenaires ont fait passer au cours des vingt dernières années le taux de prévalence national de «7% en 2003 à 1,8% en 2023», précise la mission diplomatique américaine.