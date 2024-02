Le Maroc a été élu en la personne de Mme Amal Layachi, membre du Conseil de l’Agence Spatiale Africaine (AFSA) lors des travaux de la 44ème session du Conseil Exécutif de l’Union africaine qui se poursuivent jeudi soir à Addis-Abeba, la capitale de l’Ethiopie.

La candidate du Royaume du Maroc, Mme Amal Layachi a remporté à une large majorité de 35 voix, le poste de membre au titre de la région du Nord au sein du Conseil de l’AFSA.

Sa brillante victoire s’est déroulée au milieu d’une compétition ardue, mettant en lumière son expertise et sa vision pour l’avenir de la coopération spatiale africaine, souligne-t-on auprès de la délégation marocaine.

Dans un contexte où l’Afrique cherche à renforcer sa présence dans le domaine spatial, cette victoire revêt une importance capitale pour le Maroc et pour Amal Layachi qui, avec son expérience et son engagement, est bien placée pour contribuer de manière significative aux initiatives de l’AFSA visant à promouvoir le développement technologique et scientifique sur le continent, ajoute la même source.