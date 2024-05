L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a invité mercredi, les personnes, les acteurs de la société civile et les entités gouvernementales et non gouvernementales à proposer des candidatures pour l’édition 2024 du Prix UNESCO-Madanjeet Singh pour la promotion de la tolérance et de la non-violence.

L’institution spécialisée des Nations unies attend de recevoir des propositions d’acteurs de changement qui mènent des actions au nom de la paix et de la tolérance dans les sociétés à travers le monde, sachant que la date limite de soumission des candidatures est fixée au 22 juillet 2024 à minuit (GMT +2).

Etabli en 1995, ce prix est destiné à récompenser des individus, des institutions ou des organisations non gouvernementales qui se sont distinguées par des initiatives visant à promouvoir la compréhension et la résolution de problèmes internationaux ou nationaux dans un esprit de la tolérance et de non-violence durable.

Doté d’une prime de 100.000 dollars, ce Prix est décerné tous les deux ans lors d’une cérémonie qui se tient au siège de l’UNESCO à Paris, à l’occasion de la Journée internationale de la tolérance, le 16 novembre de chaque année