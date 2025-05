Le Président ivoirien, Alassane Ouattara a salué la résilience économique de son pays en présidant hier lundi 12 mai à Abidjan, la cérémonie d’ouverture de la 12è édition de l’Africa CEO Forum, un rendez-vous de dialogue entre les gouvernants, les décideurs publics et le Secteur privé africains, visant à échanger sur les grands défis mondiaux du moment.

Dans son discours de circonstance, le chef d’Etat ivoirien a évoqué d’abord les profonds bouleversements et les mutations majeures subis par le monde sur les plans géopolitique, économique, financier, environnemental et du commerce international ; avec pour corollaire une accumulation inédite de risques, d’incertitudes et de volatilité qui impactent les systèmes économiques ainsi que le bien-être des populations.

Ouattara a relevé le fait que les tensions commerciales s’exacerbent, les chaînes d’approvisionnement restent sous pression et les perspectives de «retour à la normale» font face à de nombreux défis et obstacles.

Evoquant le cas de l’Afrique, il a laissé entendre que ce continent subit de plein fouet ces crises, dans la mesure où l’accès au financement est fortement réduit, de nombreux pays sont en proie à l’insécurité, sous les menaces permanentes de groupes terroristes, tandis que d’autres sombrent dans l’instabilité politique, accentuant chaque jour un peu plus la souffrance des populations.

Cependant, dans ce contexte mondial incertain, la Côte d’Ivoire a fait preuve de résilience et poursuit une dynamique de croissance forte et soutenue, établie à 6 % en 2024 et projetée à 6,5 % pour 2025, s’est félicité Ouattara. Aussi, l’inflation est-elle maîtrisée et devrait se stabiliser autour de 3 % en 2025, bien en deçà de la moyenne régionale.

La résilience de la Côte d’Ivoire s’est renforcée, selon le président, par la diversification de son économie, portée par le dynamisme des secteurs agricole, énergétique, extractif ainsi que par la consolidation des investissements publics et privés. A cela s’ajoutent son cadre macroéconomique solide et ses importants investissements réalisés ces dernières années.

Ouattara a assuré que la Côte d’Ivoire continuera de veiller à la solidité de son cadre macroéconomique pour favoriser la poursuite du développement du secteur privé, à un rythme soutenu.

Le Forum qui prendra fin ce mardi, se tient sous le thème « L’Afrique dans un monde transactionnel : un nouveau pacte Etat-secteur privé peut-il offrir à notre continent une main gagnante ? ».