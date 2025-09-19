Le Ministère béninois des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM) organise, en collaboration avec l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés (APSFD-BENIN) et le Réseau des Institutions Africaines de Microfinance (MAIN), la première édition de la Semaine Nationale de la Microfinance (SeNaMif), prévue du 22 au 25 septembre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou, sous le thème « La finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques et sécuritaires ».

Cette conférence dédiée au développement de la microfinance au Bénin est présenté comme un rendez-vous de réflexions et d’échanges entre toutes les parties prenantes du secteur, visant à accélérer, de manière durable la promotion de la microfinance aux fins de la réduction de la pauvreté dans le pays.

Plus précisément, l’évènement a pour objectifs de faire le point de mise en œuvre des actions dans le secteur de la microfinance ; susciter des réflexions sur les défis communs du secteur ; donner de nouvelles orientations à l’industrie de la microfinance aux fins de sa contribution pour une bonne inclusion financière ; permettre aux acteurs du secteur de mieux se faire connaître du public ; et faire la promotion des bonnes pratiques de la microfinance.

Plus de 2000 participants sont attendus à la SeNaMif dont la cérémonie d’ouverture sera présidée par la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance. Au programme sont prévus sept sessions plénières et 12 ateliers thématiques, sans oublier le réseautage, des visites touristiques et une soirée de Gala.

Les dernières statistiques de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) révèlent que plus de 56 institutions de microfinance exercent sur le territoire béninois, servant plus de 2,8 millions de clients, avec un portefeuille de crédit dépassant 350 milliards de FCFA.