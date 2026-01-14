Dans le cadre de sa politique d’attractivité économique et de modernisation du Gabon, le Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu ce mardi 13 janvier à Libreville, le Président-directeur général du groupe Mercure International of Monaco, Adnan Houdrouge, propriétaire du centre commercial Mbolo.

Cette rencontre de haut niveau, qui s’est déroulée en présence du Directeur général de SODIGAB Mbolo, Jean-Marc Chalon, a permis au PDG du groupe canadien de dresser le bilan des activités de sa structure au Gabon et, surtout, de réitérer son engagement ferme à accompagner la transition économique du pays par un renforcement significatif des investissements de son groupe au Gabon.

«A cet effet, plusieurs projets structurants ont été évoqués, notamment l’extension du centre commercial Mbolo, ainsi que la réalisation d’infrastructures à vocation économique, administrative et portuaire dans la ville de Port-Gentil », indique un communiqué de la présidence gabonaise.

Libreville soutient que ces perspectives de développement présentées s’alignent pleinement avec la vision portée par le Chef de l’État en matière de diversification de l’économie nationale, de modernisation des infrastructures et de promotion de l’emploi.

Le groupe Mercure International qui est aujourd’hui présent dans dix-huit pays, a fait son entrée au Gabon en 1994, à la suite du rachat du centre commercial Mbolo. Il déploie son expertise dans plusieurs secteurs d’activité, notamment la grande distribution, l’immobilier, la logistique et l’agro-alimentaire.