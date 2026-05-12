Le Président français, Emmanuel Macron a affirmé, lundi à Nairobi, que sous la conduite du Roi Mohammed VI, les réalisations accomplies par le Maroc, dans le domaine de l’éducation constituent «un modèle extraordinaire» pour le continent africain.

«Ce qu’a fait le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, est une révolution incroyable», a déclaré Emmanuel Macron à la clôture du Forum d’affaires Africa Forward: Inspire & Connect, organisé dans la capitale kényane, Nairobi, en amont du Sommet Africa Forward.

La formation dans l’école et l’université au Maroc, donne des résultats parmi les meilleurs dans les grandes écoles françaises et notamment à l’École polytechnique, et constitue «un modèle extraordinaire» pour le continent africain, de l’avis du Chef de l’Etat français.

Les performances enregistrées par les étudiants marocains, a-t-il ajouté, illustrent le niveau atteint par le Royaume en matière de formation et d’enseignement supérieur, faisant du modèle éducatif marocain une référence pour plusieurs pays africains.

Baptisé Africa Forward : Inspire & Connect, l’événement a réuni plus de 1.500 décideurs économiques, investisseurs et responsables publics représentant l’Afrique, la France ainsi que d’autres pays, autour des grands enjeux liés à la croissance, à l’investissement et à la transformation économique du continent.

Le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, a pris part à la cérémonie de clôture du forum d’affaires qui a été marquée par l’organisation d’ateliers, de rencontres B2B et d’entretiens réunissant les patrons de grandes entreprises africaines et françaises, les dirigeants de petites et moyennes entreprises, de jeunes entrepreneurs ainsi que des représentants du secteur public.

Lors de cette rencontre, le président Emmanuel Macron a également annoncé 23 milliards d’euros d’investissements destinés à des projets structurants en Afrique afin de soutenir la croissance et la création d’emplois.